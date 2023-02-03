蘋果2日盤後公布2023年會計年度第1季財報，iPhone與Mac兩大主力產品，以及包括AirPods和Apple Watch等其他產品營收均呈現明顯年減，其中iPhone營收657.8億美元，年減8.17%，Mac營收77.4億美元，年減28.66%，其他產品營收為134.8億美元，年減 8.3%，均低於市場預期，至於iPad及服務營收則維持年增，iPad營收為94億美元，年增29.66%，含iCloud、Apple Music的服務營收為207.7億美元，年增6.4%。

蘋果在全球各區域的銷售也同步呈現衰退，其中美洲區銷售營收為492.8億美元，年減4.3%，歐洲銷售營收276.8億美元，年減 7%，大中華區銷售營收239億美元，年減7%，日本區銷售營收67.55億美元，年減5%，亞太其他地區營收95.35億美元，年減2.8%。

蘋果整體營收為1172億美元，年減5.5%，稀釋後每股盈餘1.88美元，均低於市場預期，致使蘋果盤後股價一度重挫4%。

蘋果主力產品銷售遜於市場預期，且進入上半年新舊產品交替傳統淡季，法人保守看待大立光(3008)、玉晶光(3406)、穩懋(3105)、台光電(2383)、華通(2313)及台郡(6269)等蘋果供應商上半年營運，不過相關個股今天盤中股價表現平穩，未受蘋果盤後股價走弱衝擊。