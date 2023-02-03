財政部今日將公布2022年11、12月期統一發票中獎清冊，根據資料顯示，本期1000萬特別中獎號碼「28089459」，共計15張中獎；200萬特獎號碼「30660303」有14張。

●7-ELEVEN 有3消費者中千萬大獎 僅花39元買飲料

各超商與超市也陸續公布中獎情形，其中7-ELEVEN開出3張千萬特別獎，一位消費者在彰化縣彰化市的7-ELEVEN成發門市購買300元的民生用品；一位在彰化縣鹿港鎮7-ELEVEN鹿港門市購買的39元飲品；另一人則在新北市新店區的7-ELEVEN寶隆門市繳納代收的手續費。

200萬特獎則有2張，一人在高雄市苓雅區的7-ELEVEN憲政門市購買35元的飲品；另一人在台南市下營區7-ELEVEN新下營門市購買48元的茶葉蛋、鮮食。

●全家開出2張千萬大獎 都花不到60元

全家便利商店開出2張1000萬元特別獎，消費者分別在「全家」台中金自由店、蘆竹鴻佰店皆花費不到60元就幸運中大獎，購買品項為沙士與冰塊杯等飲品。

200萬元特獎則開出2張，幸運得主分別於「全家」興北店、中壢國美店消費，其中有消費者購買「全家」冬季巧克力甜點新品—米歇爾柯茲巧克力千層，僅花費59元就將200萬大獎抱回家。

●萊爾富消費者 81元買巧克力糖果中千萬大獎

萊爾富這一期則有特別獎1000萬元1張及特獎200萬元1張。萊爾富表示，千萬特別獎開出的幸運門市為萊爾富桃園龍潭新護店，這位幸運兒僅消費81元購買巧克力及偉特糖，就中了1000萬元特別獎。

同時也開出1張200萬，幸運得主於新北市的中和福美店購買民生用品，同樣花不到百元，就中了大獎。

●全聯消費者 花319元買食品中200萬

全聯福利中心該期統一發票共開出1張200萬特獎，開出門市為中山林森，幸運得主花費319元購買泡麵、雞蛋、礦泉水與小蘇打粉就被幸運神眷顧。