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Lakers lead 112-111 with 8 seconds to go ‼️



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「一眉哥」安東尼戴維斯把沒入選全明星賽的悶氣，都發洩在對手溜馬身上！靠著安東尼戴維斯最後34秒投進超前中距離，且馬上賞了對手關鍵火鍋，湖人最後以112比111逆轉擊敗地主溜馬，也送溜馬4連敗，安東尼戴維斯貢獻31分、14籃板，詹姆斯也拿26分、7助攻與7籃板，距離超越「天勾」賈霸成為歷史得分王還差63分。

溜馬開賽就靠今天宣告傷癒復出且入選東區明星隊替補的哈利柏頓帶領，很快取得領先優勢，更在上半場結束前打出13比4，一度領先到15分，打完上半場，溜馬67比54領先，哈利柏頓半場就摘16分、6助攻，詹姆斯半場則有11分。

來到下半場，詹姆斯與安東尼戴維斯聯手瘋狂追分，打到比賽還剩3分23秒，湖人追成只差1分，更靠詹姆斯最後2分35秒三分球，首度搶到108比106領先，可是希爾德馬上回敬三分球，詹姆斯最後1分09秒兩罰俱中助湖人又超前。

內姆哈德的中距離，幫助溜馬111比110領先，不過安東尼戴維斯先在最後34秒跳投命中，接著賞了哈利柏頓火鍋，可惜貝弗利竟在最後10秒兩罰落空，送給溜馬一絲逆襲機會，但希爾德最後1.9秒跳投不進，溜馬飲恨以1分之差吞敗。

除了詹姆斯與安東尼戴維斯亮眼表現，薛洛德也替湖人拿下12分、6籃板及5助攻，湯馬斯布萊恩11分，韋斯布魯克10分、10助攻，湖人全場獲得31次罰球機會(罰進22球)，溜馬僅有可憐的6次(罰進5球)；溜馬以哈利柏頓26分最高，奈史密斯也拿生涯新高24分，透納20分、13籃板。