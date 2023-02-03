南投第二選區立委補選3月4日登場，民進黨今由副祕書長黃建嘉率領中央黨部輔選團上午出發赴南投輔選；黃建嘉受訪表示，黨主席賴清德周日會到南投輔選；至於成功突圍關鍵點？他強調，全黨一致團結最為重要。蔡培慧是為南投爭一口氣；林明溱是為兒子出口氣，格局天差地別。

輔選團今上午出發前，召開「陪慧團出發．一起顧南投」記者會；黃建嘉指出，黨主席賴清德已經下達動員令，將士用命這場選舉；除了取得勝利，也要重新贏得人民信任；在主席及秘書長下令之下，中央黨部率各部門同仁進駐。

他強調，選舉是綜合的民意跟社會氛圍的檢驗，也是檢驗候選人能力跟操守最好的機會；蔡培會是農村女兒、農運戰士及台大博士，也是南投最優秀最需要的立委，除了贏得信任外，也希望擦亮「清廉、勤政、愛鄉土」招牌 相信3月4日一定能贏得勝利；大家要「信賴南投」、「信賴蔡培慧」、「作伙故南投 蔡培慧當選」。

被問到有無規劃賴清德輔選行程及相關戰略；黃建嘉說，主席這禮拜天會到南投輔選；對於戰略策略，中央黨部有一定規劃跟期程，並且也已跟蔡培慧總部討論。蔡培會在這次南投立委補選是為南投爭一口氣。

他說，相對國民黨候選人林明溱是為兒子出口氣，格局天差地別；例如林的兒子想要買房，林就用選舉補助款，還有8年縣長不吃不喝薪水買千萬豪宅，錢從哪來應該說清楚；此外，林的兒子想工作，林不顧法令限制，安插縣長特助黑官，硬是當縣府黑官；現在兒子想當立委，林不顧民意反對跟承諾，硬是參加補選幫兒子佔位、卡位，這樣耍特權佔盡資源，南投縣民完全不會接受。「林明溱不只不講武德，更是失德」。

他強調，蔡培慧會以此戰略原則作為訴求 把菜的優秀及能力讓更多南投縣民知道，也需要林明溱好好解釋怎麼買豪宅？怎樣的法令安插兒子？怎樣的心態面對補選？是為了南投、地方？還是為了兒子？林明溱是好爸爸不是好縣長 也不會是好立委 讓林回家當好爸爸，含飴弄孫。

至於成功突圍關鍵點？黃建嘉說，全黨團結是最大戰略原則；雖然南投藍大於綠，以蔡的人格特質，新內閣有新氣象，還有蔡培慧當中辦執行長對南投的貢獻會凸顯現出來，對縣民的訴求，是最好的利基點，也是贏得選舉最重要關鍵。