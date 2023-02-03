明（2月4日）迎來「立春」，楊登嵙教授在《旺好運》命理專欄點名4生肖，屬蛇、馬、猴、狗在「立春」這半個月健康需特別注意，尤其近期是急性傳染病易好發的季節，小病痛將會特別明顯，且需慎防腸胃、消化系統方面的疾病，平時需多做檢查，並建議適量做些運動。

以下為楊登嵙教授特別整理提供食、衣、住、行、育、樂的「立春」開運養生及禁忌：

▍食

「立春」這天飲食上要掌握升發陽氣的食物法則，且需選擇具辛甘發散性質的食材，例如，芹菜、韭菜、洋蔥、菠菜、香菜等，辛香類食物具抗發炎能力、可殺菌、促進血液循環、增強新陳代謝。

▍衣

「立春」這天的氣候忽冷忽熱，需選擇保暖、柔軟且透氣的衣料，例如純棉、純絲綢最適宜做內衣、內褲，對皮膚有保養作用，也不會引起皮膚搔癢。

▍住

「立春」這天使用瓦斯熱水器及爐具，需注意燃氣使用安全而發生一氧化碳中毒事故，因此記得將窗戶打開並保持空氣流通。

▍行

「立春」這天最好能早睡早起，醫師建議，晚上 11 點前就寢才能排毒養肝的經絡理論，維持一定的睡眠周期有助於解決失眠的困擾，另外因白天的時間較長，可多舒展筋骨、多做運動。

▍育

在這春暖花開的日子裡，與親友一同外出遊玩賞景、迎接春天，所以踏春也被稱為「春遊」。

▍樂

「立春」這天，盡量少發脾氣，避免與人爭執，需抱著積極樂觀向上的精神，並保持心情愉快。