曾志偉2021年入主香港TVB成為總經理，不僅參與企劃，更親自當主持人，一肩扛起收視表現，未料最近有一批電視台的小股東在臉書開粉絲專頁，曬出公開信指責TVB的7大罪狀，並點名邀曾志偉入主是用人不當，對此，TVB第一時間發聲明回應，表示內容毫無根據，港媒堵到正準備錄影的曾志偉，他表示既然電視台已經發聲明，他就不方便再多說，若之後還有問題他再出面回答。

曾志偉出道多年拍過無數作品，2020年他妻子朱錫珍病逝，隔年受TVB邀請「高升」擔任「總經理兼行政委員會特別顧問」，希望替電視台注入新的想法，剛上任不久，TVB高層樂易玲就對他讚譽有加，表示曾志偉常常一開就是一小時的會議，連晚飯都忘了吃，今早到公司後也是不斷開會，跟工作人員腦力激盪，讚他總是親力親為。

去年8月，曾志偉驚傳罹患新冠肺炎，還因病情嚴重緊急取消了所有會議跟通告，專心在家裡養病，幸好不久後他便痊癒。據《香港01》報導，最近TVB的小股東們集結起來，開了粉絲專頁「大台小股東聯盟」，細數TVB的7大過失，包括和附屬公司自建應用app「埋堆堆」等相關公司關係不清晰；投資星美債券失利；由盈轉虧、經營不善；財務混亂；投資與本業無關；和邵氏兄弟關係「撲朔迷離」（藝人離開TVB轉投靠邵氏仍可以拍攝TVB的電視劇），用人不當（特別點名許濤、曾志偉、蕭世和及樂易玲等人）。

對此，TVB回應對方的指控沒有根據，會保留法律追訴權，昨(2日)曾志偉現身錄影，被問此事，原本健談的他不願意多說，僅回：「因為公司已經回應了，今天要做節目不方便回答這些，將來我想如果再有問題的話，我再回答」。