神達控去年的業外收益包括：第二季處分美國Concentrix持股與中國資產，第三季轉投資TD SYNNEX Corp.於9/1合併Tech Data發行新股，致神達持股比例降低，依IFRS規定，由「權益法」改為「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」，因而認列一次性評價利益及估列相關所得稅後的處分利益為68億元。

神達控旗下神雲的營收還是佔比最高的，到將近8成；其次為神數營收占比13%，神達約7%。神數去年營收從2021年車用的谷底反彈。去年全年營收在下半年急起直追，主要是2022年伺服器與資料中心成長需求，雖然上半年因為疫情與供應鏈問題訂單遞延，下半年因供應鏈瓶頸緩解，遞延訂單得以出貨，加上車用產品從2021年谷底反彈，讓全年營收得以有13.39%成長佳績。

神達控期許今年營收維持正成長，全年營收將有望改寫前3高的歷史紀錄。