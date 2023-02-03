郭女將大量衛生紙沾水後，貼滿蔡女男友轎車的車窗玻璃。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

台南市警四分局昨天中午到場制止兩派人馬，阻止鬥毆事件發生。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

警方於兩車起獲長刀1把、高爾夫球桿、球棒等物品。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

台南昨天上演一起6人當街揮刀、拿高爾夫球桿叫囂場面，安平警方接獲報案趕赴現場，見情況緊急，立刻拔槍喝止兩派人馬，化解一場鬥毆，警方追查，該起糾紛肇因27歲蔡女欠22歲郭女萬餘元，蔡女遭催討未理會，郭女憤而以大量衛生紙沾水，丟滿蔡女男友轎車車窗洩恨，險些當街上演全武行。

女討債怒拿衛生紙糊車 引6人揮刀叫囂警拔槍制止

警方調查，蔡女欠郭女1萬3000元，郭女再三催討，蔡女卻未搭理，還反嗆郭女，郭女前天氣得以大量衛生紙沾水後，朝著蔡女男友轎車車窗玻璃丟滿衛生紙洩憤，蔡女不甘遭辱，當天即已報警處理，但愈想愈不甘心，昨天要求郭女出面談判，雙方6人相約安平區街頭，在大街揮舞刀棍叫囂。

台南市警四分局昨天中午12點多接獲報案，在安平區郡平、永華七街口有人持刀械當街吵架，育平派出所長吳尚謙率8名警力趕赴現場，28歲李姓男子當時雙手分持短刀及高爾夫球桿，27歲蔡姓女友則手持棒球棍，2人朝一輛黑色轎車內的30歲吳男及22歲郭姓女友叫囂。

員警當下拔槍喝止，李男及蔡女當時仍激動怒斥吳男、郭女，經員警勸說，並以優勢警力阻止鬥毆事件發生。警方隨後也在李男駕駛的白色轎車內查獲K盤1只、球棒1支，在吳駕駛黑色轎車起獲1把長刀、1支球棒，車內另有25歲邱姓男子、26歲蔡姓男子在場助勢。

警方將6人帶回調查，詢問後，將李男、蔡女依涉恐嚇及毒品罪嫌移送台南地檢署；吳男、郭女、邱男、蔡男4人則依聚眾鬥毆罪，移送台南地檢署偵辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！