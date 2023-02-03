周六（2月4日）是補班日，一名女網友表示，她年後才入職，周六也要跟著補班嗎？還是因為沒休到前面的彈性放假，所以就不用補。貼文引起網友熱烈討論，而勞動部則公布解答說，員工上班按照公司行事曆，補班日實則工作日，年後入職的新員工仍應按公司要求來上班。

一名女網友近日在Dcard上發文詢問，她在年後轉職，1月30日正式入職新工作，但工作第一周的周六，也就是2月4日就是政府規定的「補班日」，讓她很好奇年後才開始工作的人，沒有享受到1月27日的彈性放假，這樣還需要補班嗎？

貼文引起網友討論，「跟妳什麼時候到職無關，這是公司行事曆」、「2月4日是政府調整安排的工作日，如果公司沒其他特別聲明，就是要上班」、「公司應該會跟你說照紅字休息，但你可以問 1月並沒有補假來爭取看看」、「直接去問人資比較快，但要上班的機率偏大」、「可以說沒放到假爭取看看，但剛入職這樣給人觀感不好」。

勞動部則解釋說，1月27日原是工作日，但因為配合春節連假而彈性放假，因此2月4日原是假日卻要補班，多數公司實施「8周彈性工時」將休息日與工作日對調，因此周六在行事曆上是被列為工作日，而非加班日，所以新進員工應按照公司行事曆上班。另有許多人因為「補班日」這個名稱而混淆，認為自己沒有休到假就不用補，但並非如此。