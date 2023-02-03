美國科技業近期接連爆出裁員，包括微軟、亞馬遜、Google母公司Alphabet等公司相繼宣布裁員，唯獨蘋果還沒有傳出這類消息，根據外媒報導，庫克受訪時表示，裁員是萬不得已才做的事情。

《華爾街日報》報導，庫克在訪談中指出，全球經濟情勢不佳，蘋果為嚴格管理成本支出，已改變原有招聘計畫，包括減少部分領域的招聘。

庫克強調，相較於裁員，蘋果寧願以其他方式管理成本，「裁員是不得已的事情」，但他也說「永遠不能說永遠」。

先前有報導提到，蘋果為了不裁員，過去3年內招聘計畫相對保守、僅增加20%，反觀競爭對手員工數量增加57%~100%，因此蘋果相對其他企業來說，可能較不需要用裁員方式來控制成本。

值得警惕的是，美國科技業掀起裁員潮，微軟近期傳出計畫裁員上萬人、約5％人力，亞馬遜也啟動新一波裁員，預估估波及逾18,000人，Google母公司Alphabet則將在未來幾週內裁撤12,000 人。