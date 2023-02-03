ESPN作家麥丹尼爾（Kiley McDaniel）先前公布2023年球季百大新秀排名，響尾蛇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）高居第2，3日ESPN再邀請許多專家，針對這些新秀進行一系列大膽預測，卡洛爾則被認為會是今年賽季國聯的盜壘王以及擊出最多三壘安打的打者。

ESPN資深作家蕭恩菲德（David Schoenfield）評論卡洛爾，奪下國聯新人王對於身為頂尖新秀的他，顯然並不是一個大膽預測，蕭恩菲德認為憑藉著卡洛爾優異的速度，他能在盜壘及三壘安打數方面領先國聯，並成為比賽中最棒的開路先鋒及最令人驚豔的球員，最重要的是，他將會帶領響尾蛇搶下一席外卡門票。

榮登百大新秀榜首的金鶯三壘手韓德森（Gunnar Henderson），則被認為將在今年賽季奪下美聯新人王，ESPN記者歐尼（Buster Olney）指出，去年賽季尾段登上大聯盟後，韓德森展現了對於球賽的影響力，讓一位美東球隊的工作人員說道：「他將會成為一個麻煩。」歐尼認為以韓德森的運動能力、存在感及強大自信心，會讓球探懷疑為何他在第42順位（2019年選秀會）才被選中。

亞裔記者Joon Lee認為，奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）、培拉薩（Oswald Peraza）及卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）都能鎮守游擊防區，洋基不應該急著將只有2A經驗的瓦普（Anthony Volpe）擺進大聯盟開季名單，而是讓他繼續待在小聯盟面對高層級的投手，Joon Lee表示如果進展順利，瓦普有望在下半球季成為洋基的先發游擊手。