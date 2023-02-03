1.美國總統拜登宣布白宮最高經濟顧問、國家經濟委員會主任Brian Deese將卸任。媒體報導，拜登將在下周發表國情咨文後，決定由誰接掌該職，熱門的接班人選包括商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、聯準會副主席布雷納德（Lael Brainard）和副財長Wally Adeyemo。

2.美國去年12月耐久財訂單經修正後維持不變，仍為月增5.6%，符合市場預期。扣除運輸項目的耐久財訂單由月減0.1%修正為月減0.2%。扣除飛機的非國防資本財訂單由月減0.2%修正為月減0.1%。 美國去年12月工廠訂單月增1.8%，不如市場預期的月增2.2%。扣除運輸項目的工廠訂單月減1.2%。

3.美國勞工部公布，上周（截至1月28日）經調整後初領失業給付人數周減3000人，至18.3萬人，少於市場預期的19.5萬人，並創下9個月新低。上周初領失業金人數4周均值為19.175萬人，周減5750人。截至1月21日止當周續領失業金人數周減1.1萬人，至165.5萬人，亦少於市場預期的168.4萬人。數據凸顯出美國勞動力市場仍然強韌，市場將密切關注周五發布的美國非農就業報告。

4.周四美元指數尾盤漲0.74%，報101.71，歐元跌0.7%，報1.0913美元。英鎊跌1.09%，至1.224美元，創下1月17日以來新低。分析師表示，歐洲央行會後發表的部分言論趨向鴿派，不利歐元走勢。

5.美元止跌回升，加上獲利了結賣壓出籠，周四紐約期金收跌12美元或0.6%，報每盎司1930.8美元。

6.美國經濟前景不明，以及美元自前一日觸及的9個月低點反彈，周四紐約期油收跌53美分或0.69%，報每桶75.88美元。倫敦布蘭特期油收跌67美分或0.81%，報每桶82.17美元。