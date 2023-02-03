土耳其總統府發言人卡林（Ibrahim Kalin）要求，不要把瑞典芬蘭加入北約和F-16戰機軍售案掛鉤。

超過1/4美國兩黨參議員周四致函總統拜登，威脅只要土耳其繼續作梗，不讓瑞典和芬蘭加入北約（NATO），就不會通過包括賣40架洛克希德馬丁（Lockheed Martin）70批次F-16戰機給安卡拉的200億美元（近6,000億台幣）軍售案。

據《防務新聞》（Defense News）和CNN新聞網3日報導，27名參議員在信中說，除非土耳其完成兩國加入北約的議定書，否則包括出售F-16在內，國會都不會考慮未來支持土耳其。

信中並強調，在這俄羅斯無端繼續侵略烏克蘭的關鍵歷史性時刻，不正式簽署相關協議，或是提出簽署時間表，都會危及北約團結。

去年土耳其和芬蘭及瑞典簽署三邊協議，其中芬蘭與瑞典承諾，會對非法的庫德斯坦工人黨（Kurdistan Worker's Party, PKK）採取行動，甚至將某些人員引渡，以換取土耳其同意它們加入北約。而這些參議員說，土耳其違背了承諾。

民主黨籍參院議員夏欣（Jeanne Shaheen）說，瑞典和芬蘭已就備忘錄的議題採取行動，希望土耳其能點頭。然而，具有瑞典公民身份的極右丹麥極右派政治人物帕魯丹（Rasmus Paludan）1月跑到斯德哥爾摩，在土耳其使館附近燒了可蘭經，連帶使瑞典成為土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的攻擊目標。由於這事件影響，土耳其取消了瑞典國防部長強生（Pal Jonson）訪問安卡拉的行程，而他原本想藉這次訪問，討論加入北約事宜。