隨著蔬食風潮，近年來燕麥奶從國外紅到台灣，成為時下最流行飲料，但醫師提醒，燕麥雖然富含膳食纖維，可降低膽固醇、幫助排便，但燕麥奶主要營養成分為碳水化合物，蛋白質含量低於豆漿，鈣含量遠低於牛奶，市售燕麥奶通常有非常多的添加物，屬於精緻加工品。

嘉義基督教醫院家醫科醫師安欣瑜在其臉書粉專表示，燕麥雖然熱量不低，但營養價值高，富含膳食纖維，且含有水溶性纖維（β-葡聚醣）有提高飽足感、幫助控制膽固醇、幫助排便和增加腸道好菌等好處。

但她也提醒，燕麥若經過不同的加工程度，其營養價值差很多，簡單而言，加工程度越少者，營養價值越高，升糖指數也越低，亦即更有利於控制血糖波動，但需要花費較多時間烹調，例如僅去殼的燕麥粒加工最少，營養成分最高；加工程度較高的即食燕麥片雖然食用，但因加工較多，膳食纖維會因精製過程而減少。

至於燕麥奶，安欣瑜表示，其主要營養成分為碳水化合物，蛋白質含量低於豆漿，鈣含量遠低於牛奶，民眾可注意燕麥奶包裝上的營養成分，通常會有非常多的添加物，例如結蘭膠、纖維、甚至香料和蔗糖，「大家不要因為包裝上有『健康』兩字，就覺得可以安心食用。」她並提醒，除非無法喝豆漿或牛奶，不然減重期間實在不太推薦喝燕麥奶。