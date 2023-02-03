政院拍板定案全民普發現金6000元，目前財政部規畫包括銀行匯款入帳、ATM操作提領以及郵局臨櫃辦理3領取方式。數位發展部昨(2)日表示，目前討論對於弱勢或特殊族群新增發放管道，免登記即可直接將6000元入帳，其餘近8成ATM可領取。

財政部規畫3種方式領取普發的6000元，不過對於無銀行帳號、不會用網路及ATM或部分郵局服務不及地區的民眾而言，將難以領6000元。民進黨立委鍾佳濱、伍麗華昨日呼籲行政院，應考量金融未普惠的偏鄉地區民眾需求，提高便民服務、照顧弱勢民眾。對此，數位部表示，目前正在討論新增一項發放管道，即服務弱勢（如請領身障生活補貼者）或特殊族群（如領取老農生活津貼者），採取直接將6000元入帳免先登記的規劃，正在跟相關部會盤點協調可以適用的民眾身分資格。

數位部表示，目前經財政部協調，預計公股銀行積極開發系統，讓其所設立的ATM也能加入此次發放專案，這樣將有接近八成的ATM都可以作為直接領取6000元的通路，便利民眾領取。

至於有些偏鄉地區無ATM一事，數位部說根據金管會協助盤點，目前全國所有鄉鎮中，屏東縣獅子鄉及花蓮縣萬榮鄉雖然沒有郵局臨櫃領取服務，但有ATM可以使用，而唯一沒有ATM與郵局則是臺東縣金峰鄉，行政院已研議特定偏鄉提供造冊發放的方案，正在跨部會會議中討論，如果有定案就會儘速對社會說明。

對此，網友回應表示「先確定什麼時候發」、「發個錢還要拖好幾個月」、「確定時間 發了再來說好嗎」、「ATM領取？詐騙集團熱身中」、「個資漏光光」、「ATM...詐騙集團要發大財」、「就怕一堆老人不懂反被詐騙集團利用」。