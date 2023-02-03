女星梁云菲（Nana）從節目《國光幫幫忙》出道，以火辣身材和甜美外貌被網友封為「國光女神」，昔曾與男星金剛(李信樵)交往，分手後和圈外男友小銨感情相當甜蜜。如今與男友交往8個多月的她，昨(2)日無預警在IG上曬出絕美婚紗照，讓網友們相當激動，直呼：「好事近了。」

梁云菲昨日在IG上更新一則貼文，曬出一系列與男友合拍的婚紗照，只見照片中，兩人笑得相當燦爛，更附上多張「甜吻」模樣，畫面閃瞎一眾粉絲的眼睛，粉紅泡泡滿滿。

然而，點進去內文一看，才發現原來竟是兩人與婚紗公司的合作案，梁云菲在文中笑稱：「大家都以為我們要結婚了，還沒啦！」指出透過此次合作，發現穿婚紗是件相當累人的事，直呼：「結婚真是一件非常辛苦的事，我們還是先想辦法環遊世界再說。」

事實上，梁云菲時常在社群平台上公開放閃，去年11月左右才公開手腕刺青，紀念與男友交往半年的日子，12月底更曬出與男友在水下穿著泳裝共游的照片，滿滿的閃光彈讓網友們相當期待收到「紅色炸彈」喜訊的日子何時會到來。