曠世智能微股力執行長劉韋男發現股民無法在一般大眾社群暢所欲言，習慣使用私密性社群交流投資，於是從2017年推出微股力平台，定義為「私域投資社群」，仰賴目前最主流的通訊軟體Line，建立Line BOT工具，讓股民能夠隨時叫出走勢圖，並和認識的朋友交流第一手資訊。微股力產品經理表示，近期品牌獲得超過百萬美元的募資，未來微股力不只侷限股市面，將打造全新理財協作工具，幫助好友、家人開創最便利的理財管道。

執行長劉韋男於2017年開創微股力項目，起初發現FB改朝換代後，許多股民無法在平台上暢所欲言，於是開發該「私域投資社群」，滿足股民們與朋友交流的需求。

他說，Line在台灣使用率普及，從2021年正式超越FB、推特、IG使用人數，於是利用Line BOT打造微股力的便利功能，用戶加入好友後，能隨心所欲叫出走勢圖、日線圖、法人籌碼圖等。

仰賴這些便利的資料呼叫功能，微股力已經吸引70萬股民的高黏著度使用，受眾也能在上面一邊看圖表和朋友討論，並藉由加入新群組拓展投資交際圈，掌握更多第一手資訊。

用戶加入好友後，能隨心所欲叫出走勢圖、日線圖、法人籌碼圖等，微股力成功吸引70萬股民的高黏著度使用。(圖/中時新聞網攝)

「投資領域分為基本面、技術面、消息面和籌碼面。」執行長劉韋男說明股民在研究的時候，需要依靠龐大的數據資料，因此需要多元服務，他預計在下個階段強化微股力的功能。

透過多方的整合，將提供波段、長線、短線的資訊。他發現在疫情時段中，許多長期投資的用戶也有波段交易行為，希望能把不同交易資訊也帶給受眾，讓他們掌握更多情報。

微股力近期順利完成百萬美元的募資，在2023年微股力將不在只侷限於股市資訊，將打造全新的的理財協作工具。(圖/中時新聞網攝)

微股力產品經理表示，微股力近期順利完成百萬美元的募資，在2023年微股力將不在只侷限於股市資訊，將打造全新的的理財協作工具，串聯好友、家人於社群，讓討論更便利且有效益，共同實現理財目標，實現培養大眾金融素養的願景。

臺企銀創投總經理吳瑞元指出，過往的股市交易，從親自到證券公司看盤下單、聽廣播報股價，演進為電腦看盤並透過電話與營業員聯繫下單，到今日的網路App下單軟體提供服務，多數人研究股票訊息可能來自營業員、電視、電腦、投資理財顧問，或者是朋友間的「聽說內線」的相關資訊。然而現在透過手機通訊軟體就能全部完成！基本面的財報數字、技術面的大數據分析、消息面的AI爬蟲程式即時資訊以及人工智慧的大數據看盤分析，這些金融商品及資訊透過通訊軟體讓一般民眾簡單借力使用。微骨力經營Line金融社群有成，使用者可直接將微股力加為Line好友來使用，並直接在聊天界面上呼叫出股票數據圖表。日後整合股票下單服務系統，將可完整成為類似美國Robin Hood/Interactive Brokers IB 盈透證券等的網路社群行銷公司，邁向國際服務平台。