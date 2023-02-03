對於聯準會本周緩升息後的台股表現，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，市場樂觀預期聯準會將在近期內停止升息，加上對大陸開放與歐洲經濟對全球需求的助益抱持正面想像，帶動全球股市上漲，也激勵台股加權指數一舉站上15000點關卡，並突破年線反壓，技術面轉強。展望台股後市，就籌碼面來看，由於台股融資餘額降至1500億元附近，是近年來最低，且封關日外資期貨未平倉多單大於9000口，加上且長假效應下過年前市場對台股謹慎，預期開紅盤後可望有回補買盤進場，有望持續到2月。

沈建宏指出，就台股基本面分析，預估晶圓代工景氣可望在第1季落底，第2季半導體產業庫存調整完畢，整體來看，2023年上市櫃企業獲利仍衰退，但科技股表現優於傳產股，預估企業營收年增率逐季上揚，獲利年增率可望在下半年轉正。而像是經濟解封受惠股、評價不高甚至搭配高股息題材的驅動IC、繪圖卡、手機供應鏈、再生或替代能源供應鏈等族群都可以關注。