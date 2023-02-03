截至去年底，台灣上市掛牌的海外股票型ETF中，共有9檔ETF的前10大持股持有Meta。前2檔ETF的Meta持股比例，甚至都在一成以上。其中，成分股皆為科技巨頭的統一FANG+ ETF(00757)，Meta持股比例達到10.36%。Meta的強勢表現，帶動00757追蹤的FANG+指數，上漲6.92%，達到5883.42，創下去年4月中旬以來新高。

9檔Meta概念ETF，除00757外，還包括富邦元宇宙(00903)、元大全球AI(00762)、大華元宇宙科技50(00906)、台新全球AI(00851),國泰北美科技(00770)、永豐美國科技(00886)、富邦NASDAQ(00662)、國泰全球品牌50(00916)等。

統一投信表示，過去2年臉書的每日活躍用戶數逐季增長，達到20億的里程碑，廣告收入作為營收主要來源，也保持成長動能。核心業務穩定發展，使Meta亮眼業績有望延續，並執行更長遠的戰略布局，為Meta的長期成長奠定基礎。財報公布後，Meta的股價暴漲也顯示市場對於企業營運的肯定。

前有特斯拉、後有Meta，近期科技巨頭輪番暴漲，使科技巨頭的代表指數FANG+指數也站上年線。2月2日該指數的彭博預估獲利本益比，直線拉升至36.01倍，接近近3年平均值的40.32倍。統一投信表示，目前FANG+指數評價已達到相對中性水位，未來可能出現震盪。但在科技時代，科技巨頭由於業務快族多項未來科技趨勢，長期成長力道強，建議投資人仍可以分批進場的方式布局，累積長線投資資本。