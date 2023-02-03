金融市場對此解讀為，收緊週期可能會很快地結束，如同聯準會主席鮑爾指出通膨出現放緩跡象，歐洲央行官員們也將會如此做。

會議結束後，歐洲央行三名政策官員匿名地回應表示，他們完全地預計，至少五月還會有一次升息。

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)也駁斥了外界的解讀，即周四的措施意味者升息即將結束的說法。

拉加德在新聞會上表示：「不。大家了解我們有理由要掩蓋事實，但我們知道我們(升息)還沒有結束」。行長重申了口號，即ECB將「堅持下去」，力求將通膨率降至2%的目標。

代表歐元區20國的歐洲央行在周四將利率上調50基點，來到2.5%，符合歐洲央行在12月的說法，也符合外界預期。

歐洲央行說，下次將有相同規模的升息，未來仍有繼續升息的空間。據路透採訪三名政策官員表示，預計五月可能升息25或50基點。

歐洲央行表示：「管理委員會打算在3月的下一次貨幣政策會議上，將利率再提高50基點，然後將再評估貨幣政策的後續路徑」。

荷蘭ING集團總體經濟主管Carsten Brzeski表示，歐洲央行「在3月之後，為暫停或放緩加息步伐開啟了大門」。周四德國10年期國債殖利率下跌15基點，至2.14%，市場的走勢反映出此一觀點。

此外，國際貨幣基金(IMF)周四在一篇部落格文章中敦促各國央行「傳達可能需要在更長時間內保持較高的利率」，以便讓通膨得以持續地回落至目標水準。

拉加德強調，對於歐元區來說，她不會說通膨的減緩已經開始。

她表示：「我們潛在通膨因素依舊強勁、穩固、未改變，因此我們需要做好自己的工作」，她補充稱，三月以後，五月的下一次加息可能為25基點、50基點，或其它的任何需要。

拉加德承認，對經濟成長前景和通膨的擔憂已有所減輕，並表示目前兩者的風險都較去年12月「更為的平衡」。「事實證明，經濟比預期更具韌性，未來幾個季度應該會復甦」。