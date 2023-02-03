去年一整年，大宗物資價格基本上都處於高位，這個東南亞最大經濟體的出口金額高達2920億美元，並創新高紀錄。同時，也拉抬印尼盾幣值，且改善印尼的經常帳經貿體質。

不過，原物料有走下坡趨勢，使得印尼出口成長力道，在2022年第3季見波段高點之後，最後1季受到牽連而趨緩。路透社彙整各方意見，印尼上季GDP年增率可能掉到4.84%，預估區間則是4%到6.2%。若是以單季比較，上季更將從去年第3季1.81%，大幅減至0.33%。

印尼中亞銀行（BCA）認為，印尼的經濟成長動力熄火，是因為全球成長腳步變慢。同時，景氣衰退也壓抑商品價格與需求上漲空間。另外的原因，還有投資以及國內消費雙雙減少。

路透社指出，在貨幣緊縮以及通膨上升之下，印尼2022年全年GDP平均估值為5.3%，2023年應該會減至4.8%。不過，還是在印尼央行預測範圍4.5%至5.3%之內。

調研單位凱投巨集觀（Capital Economics）表示，隨著原物料價格回檔，全球需求不振可能對印尼出口帶來壓力。同時，貨幣緊縮政策也在扯印尼經濟成長後腿，故下行風險很難不出現。

不悲觀的印尼金融銀行（Bank Danamon）卻認為，印尼2023年GDP可望增加，印尼內需消費市場有機會復甦，還有中國大陸重新開放，大宗物資像是棕櫚油、煤、鎳和鐵等出口，應該也可同步成長。