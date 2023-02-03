陳姓女子前年用平常吃的安眠藥摻入自製的草莓果醬餵2歲女兒，接著在家中燒炭致女兒因一氧化碳中毒而死亡，最高法院駁回上訴，考量她在審理時表示認罪，堪認其有相當悔悟之心，依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處有期徒刑11年10月定讞。

這起案件是因陳女與配偶感情不睦，且因2歲女兒扶養權壓力，長期精神狀況不穩，2021年4月11日凌晨1點多，她將其平日就診取得藥物摻入食物餵食女兒，待其在臥室床上後，即關窗戶並將房門上鎖，隨即將燃燒之炭火放置臥室浴室，女兒中毒後窒息死亡。

士林地方法院一審將陳女判處有期徒刑12年，高院二審考量她認罪，犯後態度與一審判決時始終否認犯罪難謂全然相同，經重新量刑後，判刑11年10月，陳女不服提上訴，最高法院駁回確定。

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