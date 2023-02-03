每年12至2月是國內發生一氧化碳中毒意外的高峰期，台中市消防局統計，2021年迄今，計發生21件一氧化碳中毒事件，共59人送醫，尤其燃氣熱水器安裝於裝有窗戶的陽台，或陽台晾曬大量衣物阻礙空氣流動，因通風不良可能導致一氧化碳中毒，呼籲消防風水很重要，還供每戶最高3000元辦理遷移或更換補助專案。

台中市政府消防局指出，隨冬天氣溫下降，民眾使用瓦斯熱水器時，應隨時注意室內是否保持通風；這個月初發生2起因燃氣熱水器造成一氧化碳中毒案例，消防員衝進屋內救人，中毒者出現頭痛、嘔吐現象，2案造成4人送醫治療，所幸都無生命危險。

消防局進一步分析，造成一氧化碳中毒的主因，因將燃氣熱水器裝設於屋內並在陽台加裝窗戶、或未使用強制排氣型燃氣熱水器等，導致一氧化碳蓄積於室內而產生中毒。一氧化碳中毒輕者，有頭痛、頭昏暈眩、噁心嘔吐、四肢無力等現象，嚴重則嗜睡、心律不整、視力出現模糊、呼吸急促、心肌缺氧、呼吸困難、抽搐等症狀，甚至死亡或永久腦部運作機能損壞。

消防局呼籲，使用燃氣熱水器，應保持通風，陽台避免加裝窗戶及晾曬衣物而阻礙通風；應定期檢修，使用時如有水溫不穩等狀況，應立即找合格證照業者檢修處理；如安裝在通風不良地點，應選擇安裝半密閉或密閉強制排氣型燃氣熱水器；在通風良好或屋外地點，安裝屋外或開放型燃氣熱水器。

另市面上有人選擇購買一氧化碳偵測警報器，一旦偵測到一氧化碳即發出警報聲響，但建議消費者購買時，須注意尋求合法廠商及消防署審核認證合格產品，才能為個人生命安全多加上一道保障。

另消防局提供「補助一氧化碳中毒潛勢場所燃氣熱水器遷移或更換」專案，2021年計1468戶、2022年為1320戶。2023年自1月1日起受理申請，補助名額計1320戶，額滿為止，每戶最高補助3000元並以1次為限，可撥打119或直接向當地消防分隊詢問。