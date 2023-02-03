電影「神鬼交鋒」，描述主角藉由假扮各種身分犯罪，沒想到相似劇情，發生在高雄前鎮，1名中甄姓竊賊假扮是工地承包商，花錢雇用吊車，將工地中價值約新台幣40萬元的10多噸鋼版載走，警方上月31日找到甄嫌，發現鋼板都沒賣掉，還要花錢將鋼板載到派出所，前前後後一共花了6500元，訊後被依法送辦。

甄嫌假扮工地承包商，雇用吊車駕駛將鋼板載走。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

據了解，32歲的甄姓竊賊是名大型車停車場業者，假扮是工地承包商，花錢聘請另1名37孫李姓職業吊車駕駛，於1月17日凌晨，到漁港中二路附近一處工地，將10多公噸，價值約新台幣40萬元的鋼板載回他的停車場中。

前鎮警分局草衙派出所當天獲報後，分析研判竊賊應使用具有吊臂的大型車輛行竊，經連日鍥而不捨追查比對可疑車輛，終於鎖定甄姓男子涉案，並通知他於1月31日到案說明。

警方調查發現，甄嫌如同電影「神鬼交鋒」主角，佯裝承包商雇用吊車駕駛將鋼板載走，但這批鋼板偷來後就一直放在他的停車場中，由於數量大，又逢過年期間，始終賣不出去，所幸警方及時查緝，他還要自費再請吊車將鋼板載到派出所，前前後後共花了6500元，可說是得不償失，全案依刑法竊盜罪嫌移請高雄地檢署偵辦。