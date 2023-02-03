韓國男神宋仲基日前宣布與英國女演員凱蒂再婚，並且將升格當爸，據傳愛妻預產期在8月，對此，經紀公司低調表示「私事難以確認」，更否認將於3月將舉行婚禮，不過有網友曬出照片爆料，指出去年底他參加女方家人婚禮時，老婆有明顯孕肚，可見早已經懷有身孕。

近來有網友翻出宋仲基去年底現身峇里島，出席愛妻Katy嫂子兄長婚禮的照片，只見夫妻倆都帶著墨鏡，對著鏡頭擺出一抹微笑，Katy更是輕挽著宋仲基的手，恩愛模樣羨煞旁人，不過身穿白色上衣、綠色寬鬆長裙的她，肚子明顯隆起，可見早就懷有身孕，讓網友推測最快上半年就能聽到宋仲基升格當爸的好消息，目前兩人則是住在位於梨泰院，要價200億韓圜（約5.6億台幣）的住所。

宋仲基去年底與凱蒂參加婚禮時，孕肚已經有隆起趨勢。（圖／藍客遊印度小紅書）

根據韓媒D社報導，凱蒂隨宋仲基來到韓國後，宋仲基特別請了隨身翻譯從旁協助，甚至將她的父母接來韓國陪伴凱蒂，藉此一解思鄉之苦，近來凱蒂被拍到多張逛嬰兒用品店的照片，該品牌正是法國頂級童裝品牌「Bonpoint」，由於風格兼具流行經典，像大牌明星貝克漢、布萊德彼特都是該品牌忠實顧客。

凱蒂在店員推薦之下，購買售價16萬元韓幣（約3,900元台幣）的童裝，由於該品牌以公主風童裝聞名，讓不少網友瘋猜宋仲基的寶寶極有可能是女兒，相當期待混血寶寶出生之日到來。