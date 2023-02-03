港大比較文學系教授黃心村的新書《緣起香港》，被哈佛教授王德威讚譽「為張學及香港研究提供最重要突破」，重現香港與張愛玲的半生緣。台北書展期間，黃心村透過視訊與同為張愛玲研究者的楊佳嫻，分享張學新發現。

「不是我選擇這個題目，而是這題目選擇了我！」黃心村在美國任教多年，赴港大任教後，正逢2020年張愛玲百年誕辰紀念，原本規畫的一系列展覽、研討會，因疫情正炙最後僅剩線上展，在全城、校園封鎖的情境下，黃心村索性重新爬梳挖掘張愛玲的檔案資料，「寫著寫著，張愛玲的香港便浮了出來，不只寫張愛玲，也不只寫香港」。

黃心村指出，張愛玲於1936至1941年在港大就讀，對她有著重要影響，如果不是因為戰事，張愛玲可能遠赴英國讀書或在香港念完大學，相信仍成為知名竹日竹心戈作家，但也許就不是今日所見的張愛玲，可以說香港和經歷戰爭是里程碑，讓所有的元素匯集成就了今人所知的張愛玲。雖然張愛玲是回到上海後一舉成名，但一直未被解答的是，張愛玲開始寫作時存在的「基因庫」是什麼？

從文本、檔案出發，黃心村特別對照了張愛玲的三位老師，最為人熟知的自是許地山，楊佳嫻指出，由黃心村的研究可發現，許地山當時對文學科系的課程設計，就將翻譯與文學、史學和哲學視為同等重要，就今日來看仍是很有遠見的。此外，張愛玲的歷史老師佛朗士幾乎已消失在文學史中，但他曾私下給張愛玲一筆獎學金，讓她得以渡過生活的難關，佛朗士後來參加香港的英國軍隊抗日，最後竟被自己人誤殺。

張愛玲曾在1944年的一次上海女作家聚會上說：「外國女作家中我比較喜歡Stella Benson」她正是影響張愛玲的另一位老師。張愛玲自身的寫作風格和一生喜愛的西方文學，黃心村稱之為「中等趣味」，史黛拉．本森也是一例，黃心村的爬梳解答了張愛玲何以喜愛史黛拉．本森，成為張學的另一開山之作。

黃心村也指出，曾經自己將張愛玲歸類為上海作家，但如今再看張愛玲，會認為她一如佛朗士、史黛拉．本森，都是帝國的化外之人，「對張愛玲而言，上海、香港、台灣都是異鄉，她的異鄉就是世界，她是無處安放，沒有歸屬性的。」也正因為她的沒有歸屬性，讓不同世代的人一再回去讀張愛玲，也總能契合某個時期的特殊心境。

黃心村指出，張愛玲總說：「永遠把我包括在外」她無法貼上任何標籤或定義為哪裡人，僅《紅樓夢》是她的文字家園，也是她離亂生涯的全部家當。