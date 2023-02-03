過完農曆春節10天連假，相信許多人在年節期間不自覺的大吃大喝，元宵節又接著來臨，一定要吃碗元宵應景一下，但恐怕腰圍又會再多一圈了！房仲第一品牌永慶房屋特別推出LED發光跳繩，讓你不必上健身房，在家、公園或路邊都可以輕鬆做運動，保持健康的身體，更能迅速恢復年前窈窕身材！活動自2/03~2/12為止，只要到永慶房屋雙北任一直營門市預約賞屋，即可獲得「LED發光跳繩」，數量有限送完為止。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示:「元宵節傳統習俗大部分人們只有想到提燈籠、吃湯圓和猜燈謎，但其實還有健康又有趣的走橋和跳繩習俗活動，帶有祛病延年和消百病的意涵，因此永慶房屋推出LED發光跳繩，鼓勵大家養成運動習慣，在新的一年都能擁有健康活力的身體。」

2月03日~2月12日期間到永慶直營門市預約賞屋，即可獲得限量的永慶LED發光跳繩。(圖/永慶房屋提供)

LED發光功能夜晚運動超安心 隨行收納袋展現永續新生活

永慶房屋推出LED發光跳繩在家裡可輕鬆做運動，若選擇戶外場地，跳繩附有LED發光功能，不僅符合元宵節「燈節」的主題，晚上運動也很安全，另有提供印有兔子跳躍圖案的輕便隨行收納袋，除了方便收納跳繩，還可當作小朋友的上學的鉛筆袋或是裝旅行小東西，例如牙刷、刮鬍刀或是小瓶裝的洗鹽用品等，培養大家「自備、重複」的環保觀念，為環境永續盡一份心力。

永慶房屋為了讓大家感受到滿滿的元宵節氣氛，在「永慶房屋幸福生活」臉書粉絲推出線上抽獎活動，只要於2/03~2/12期間內，完成指定留言，就有機會抽中實用的超商禮券，快來試試新春手氣吧！

永慶房屋推出LED發光跳繩，讓你不必上健身房，在家、公園、或路邊都可以輕鬆做運動。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋實踐「聰明工作健康生活」精神 長期支持在地豐富運動賽事

永慶房屋致力推動「聰明工作．健康生活」，榮獲教育部體育署「運動企業認證標章」，鼓勵員工養成運動健身的習慣，例如去年中秋節舉行健走活動，吸引近1300位員工熱情參與，14天的競賽期間，共創下1億零700萬步的總步數，此外長期與在地鄰里合作，推動各種運動賽事，包括公益路跑、贊助「WILL POWER永慶盃慈善公益籃球賽」、「天母盃足球賽」等等，展現永慶房屋對運動的熱情與關懷。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「永慶房屋身為運動企業代表，持續推動「聰明工作，健康生活」企業理念，為員工打造幸福職場環境，全方位照顧員工的身體心理健康，每年都會辦理運動賽事、鼓勵員工持續運動健身，維持均衡生活，同時也與在地鄰里推動運動文化，贊助所需帳篷與物資、提供人力支援，讓參賽隊伍、工作人員們可以遮陽、休息，協助活動圓滿順利，未來也會支持各項運動比賽，促進在地商圈繁榮向上發展。」