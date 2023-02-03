日本一名高中生去壽司郎用餐，卻做出舔醬油瓶、水杯的舉動，甚至還用手摸迴轉壽司台上的壽司，超沒衛生的畫面曝光，引起日本民眾反彈，甚至發起抵制不去用餐，在網上掀起討論，一位台灣網友則說，日本潔癖這麼重，屁孩這招根本心靈爆擊，踩到日本人的底線，但若此事發生在台灣結局可能大不同了，業者打掃完推出買一送一的優惠，可以立刻就解救下滑的生意了。

一名網友昨天在PTT上分享，日本一名屁孩吃壽司郎舔醬油瓶事件，在網上鬧得沸沸揚揚，實際到日本壽司郎店家查看，發現來客人數直直落，看來股價暴跌不是沒有原因的，業者應該會想告死那個屁孩吧？畢竟他這一舔，可是舔掉了160億日圓（約新台幣36.9億元）。

貼文引起網友討論，「屁孩只是把迴轉壽司可能產生的衛生問題，擺到檯面上而已」、「日本人潔癖這麼重，屁孩這招根本心靈爆擊」、「不少日本人都說這陣子不會去」、「日本人說抵制可是認真的」、「主要是擔心會有模仿犯出現，我也不敢去吃」、「真的很噁！日本人特討厭這種。」

另也有網友指出，這起事件若發生在台灣恐是截然不同的結局，台灣人可能就覺得很噁很瞎，但想吃的人還是會去，就算大家開始猶豫不敢去，店家打掃完後祭出買一送一的優惠，就能一秒解救生意。「台灣一個特價就可以救回來了，要錢不要命」、「在台灣買一送一能解」、「要是台灣照樣爆滿」、「台灣只要特價，人潮比事情爆發前還要多人」。