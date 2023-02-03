春節期間，台南安平湧進大量觀光客，台南市警四分局轄區派出所員警執勤春節交通疏導勤務，28日初五當天吃的80元便當，裡頭居然僅1塊炸魚及零星配菜，相當寒酸。警四分局回應指出，承辦人員採購經驗不足，加上春節期間便當採辦選擇少而「踩雷」，對當天執值員警及義交很抱歉，將檢討改進。

警方為紓解安平觀光地區的交通，春節期間編排交通疏導勤務，並由分局統一訂便當提供值勤同仁，但28日當天午餐、晚餐菜色卻讓基層員警傻眼，「這是吃剩的嗎？」、「太心酸了吧」。

台南市警四分局副分局長李昆燁表示，便當採購是依安平商圈春節期間交通運輸預算支出採購，每個便當上限為80元，28、29日兩天都向同一家廠商所採購。他表示，28日發現菜色不佳，相關人員沒立即反應，未能及時加菜或加點心，這部分將會要求檢討改進。

也有員警私下表示，80元便當菜色長這樣，確實會讓人詬病，承辦人員可能沒經驗，加上過年期間可能也找不到便當店有開而選擇屈就，結果踩到雷。