網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

前美國印太司令戴維森上將（Philip S. Davidson）昨（2）日率團來訪，總統蔡英文特別在總統府接待，並透露戴維森上將告訴她，台美之間有許多可以持續加深及強化的關係，他也希望更了解台灣的民主及發展。蔡刊出的照片竟出現顧立雄身影，且就站在蔡的旁邊、相當核心的位子，引發外界熱議。許多網友對蔡不斷接待外賓感到不滿，也有人驚呼顧沒入閣原來確實是留任原職。

蔡英文昨日在臉書發文表示，美國智庫「國家亞洲研究局」（NBR）長期關注印太安全議題，經常提出深入的分析。前美國印太司令戴維森上將率團來訪，是NBR在疫情後首次恢復訪台，訪賓們都是台灣的好朋友，她要表達誠摯的歡迎。

蔡英文強調，戴維森上將告訴她，台美之間有許多可以持續加深及強化的關係，他也希望更了解台灣的民主及發展。蔡強調，台灣也非常願意，跟美國及所有理念相近夥伴，持續深化合作，像是台灣和美國除了加強軍事交流，也不斷提升經貿合作；期待台灣和美國在供應鏈、電信安全、科學及技術等各領域，建立更緊密的合作關係，讓台美雙方、區域及全球，都能夠有更進步的發展。

蔡英文並隨文刊出與美國訪團的大合照，照片中戴維森上將站在蔡的右手邊，而顧立雄就站在蔡的左手邊，可見地位重要且深得蔡的信任。此文湧入超過2200則留言，討論熱烈；除部分綠營同志及支持者喊讚外，大批網友則表示：「所以到底何時建交？」「還是送往迎來？鵝鵝ATM到底何時可以提空？」「有提到購買台灣石斑魚及農產品來加強雙方合作關係嗎？」「這個智庫有無軍火商背景？」「這次要多少錢？」、「顧立雄耶！看來他還是坐穩高位」、「看來顧立雄還是國安會秘書長」。

針對被外界視為「小英愛將」的顧立雄，為何沒出現在新內閣名單中？國安會人士日前曾向本報表示，因國安會秘書長屬總統府職權，若沒公布要換就代表留任。如今算是公開證實留任國安會秘書長一職。