立法院長游錫堃1月31日下午啟程赴華府，出席「國際宗教自由峰會」及「國家祈禱早餐會」，游錫堃指出，首次受邀參加2023年美國「國家祈禱早餐會」，與160桌約1300位的宗教領袖、國家元首、使節代表及國會議員們齊聚一堂，共同為自己的信仰祈禱。

游錫堃表示，在現場看到烏克蘭總統澤倫斯基受邀在線上視訊演說，一起力挺信仰自由，相當感動。烏俄戰爭已持續快1年，他也與現場與會者共同祈願和平儘早降臨烏克蘭，台灣人民幸福圓滿。