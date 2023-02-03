台南一名48歲李姓工人，去年3月間見女同事小晴（化名）在挖土機下睡覺，竟伸手偷摸對方的胸部與下體，慘被小晴報警提告。台南地院審結，依犯乘機猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，另須接受2場法治教育。可上訴。

判決書指出，48歲李姓男子與女子小晴為同事關係，2022年3月18日下午1時許，李男見小晴在公園內的挖土機下方熟睡，竟基於乘機猥褻的犯意，趁著小晴無法抵抗之際，徒手撫摸小晴的胸部、下體，乘機猥褻1次。全案經由小晴向台南市警局第三分局報案。

李男接受警詢及偵訊時坦承不諱，檢察官核對小晴的指訴、黃姓證人的證述等，認為李男的自白與犯案情節相符，再加上有李男提供小晴熟睡時的照片等證據，堪認李男罪嫌，依法將李男起訴。

台南地院審理時，小晴到庭指述，自己遭到李男撫摸胸部、下體，當時有推開李男的手制止對方，而黃姓證人則證述，當日湊巧經過挖土機，目睹李男躺在小晴旁邊，徒手撫摸小晴，但小晴沒有抵抗，後來詢問小晴之後才知道小晴當下沒有感覺。

法官認定，李男趁著小晴熟睡而不知抗拒之際，做出猥褻行為，已經對小晴造成侵害，念及李男犯後坦承犯行，並與小晴達成和解、賠償所受的損害，酌情後依乘機猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，緩刑交付保護管束，另須接受2場法治教育。可上訴。