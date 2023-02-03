路透社訪調21位經濟學家後的預測中位數顯示，印尼經濟去年第三季交出逾一年來最強勁增長後，第四季（10至12月）國內生產毛額（GDP）估年增4.84％，增速恐改寫一年多以來最慢。

若與上季相比，印尼GDP估成長0.33％，同樣低於第三季的季增1.81％。今年經濟成長率恐從去年的5.3％降至4.8％。經濟學家表示，全球經濟前景蒙塵打壓商品價格與需求，連帶衝擊印尼經濟。