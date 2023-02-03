國軍某機械化步兵旅一名上尉連長，與同連中尉女輔導長2年前把營區當成砲房，未料2人在營內的性愛影片因不明原因遭到外流，引起軍方震怒。女軍官昨晚在IG及LINE群組求助尋找散佈者並已報警，女軍官向長官強調，這些外流影片一年半前早就親眼盯著男友操作確認刪除，自己也再三檢視過，不知為何現在被流出，針對此疑點，軍方及警方目前都要全面清查。

這段自拍影片不知何故流出，如今遭到瘋傳。女軍官透露，「一年半前，她發現男友手機裡還留有該影片，她認為不妥，兩人為此曾大吵一架，男友也當場刪除，她自己也再三確認過無法回復檔案，卻不知為何刪除的影片會在這時被外流，自己與男友也相當錯愕」。

陸軍司令部昨（2）日獲悉大為震驚，立刻進行調查，經與當事人訪談，確認兩人為情侶關係，至今仍在交往，但拍攝時間為2021年間，男方當時為上尉連長，女方則是同連中尉輔導長。

事後女方調往憲兵連，男方擔任訓練官，據稱男方接受調查時表示，此為兩人間過去的私密影片，不知為何被外流，目前已經報警處理。

陸軍第八軍團指揮部昨（2）日表示，所屬兩員未婚軍官在2021年間，於營內肇生違反男女分際情事，並使用手機拍攝影片，本部獲報後極為重視，立即編成專案小組進行行政調查。

第八軍團指出，2人違反內部管理與資訊安全等規範，已調離現職接受調查，將秉「嚴考核、嚴淘汰」原則，依調查結果予以重懲，絕不寬貸；另將持恆加強軍法紀及性別分際教育，建立正確認知，確維軍譽。