寒流從農曆至今接連寒流發威。即使位在南台灣的高雄寒意十足。但鳳山陸軍步兵訓練指揮部，卻發生女生宿舍熱水管滲水且牆面滲漏，修復期間造成連續3天無法供應熱水，造成女學員被迫洗冷水澡，部訓部緊急修復後，目前已陸續恢復供應熱水，並安排女學員到鄰近營舍盥洗。

據了解，步訓部女生宿舍2間浴室中，有1間浴室1月19日發現熱水管滲水，當天就通報請水電兵完成修復，但當時學員放假過年尉造成影響。

1月30日收假後，滲水的同1間浴室又發生牆面滲漏，無法供應熱水，學員幹部只好引導女學員到隔壁棟宿舍洗澡。未求完善，水電兵再度鑿破牆面搶修，並在31日完成接管、修復管線，直到2日確認修復完成恢復熱水供應。

陸軍教育訓練暨準則發展指揮部表示，所轄步兵訓練指揮部於春節年假施休當日發現女性官兵宿舍牆面滲水，即先行關閉水管管路，並於1月30日聯繫廠商進行檢修，迄2月1日完成修復。

教準部表示，單位於修繕期間除安排受影響女性學員至其他兵舍實施盥洗，並由幹部向官兵及家屬清楚說明，避免造成誤解；後續將檢討內部管理等精進作為，完善官兵生活照顧工作。