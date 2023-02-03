高雄林園區去年間22歲林姓男子，集結4名友人成立暴力集團，向當地電玩、小吃店強索1至2萬元的保護費，若遇到店家不按時繳交，就會與成員持鐵鎚、甩棍對店內猛砸，造成店家損失。店家不堪其擾報警，警方獲報循線追查，於日前將林男等5人逮捕，全案依《組織犯罪防制條例》、毀損等罪嫌，移送法辦。
去年間，林男集結友人23歲張簡姓、23歲鄭姓、20歲張姓男子、21歲李姓女子4人，成立暴力集團，專挑當地的電玩店、小吃店進行暴力強索保護費謀利，每月林男5人都會按時到店內，向老闆收取1至2萬元的保護費。
起初，老闆遇到林男等人來收錢時，都採息事寧人的態度，給錢了事，但後續因生意不好，無法按時湊齊金額，林男等人見狀，二話不說就持鐵鎚、警用甩棍對店內瘋狂猛砸，造成店內的機台遭砸壞、玻璃全碎，店家最終不堪其擾，向當地派出所報案。
高雄市刑事警察大隊於去年底獲報，與林園分局共組專案小組調查，調查蒐證期間，警方發現林男等人雖年輕力壯，卻整日遊手好閒，平時4人都會聚集在路邊檳榔攤聊天，直到收取保護費時間到時，一同持鐵鎚、棍棒前往店內討錢。
專案小組見時機成熟，於1月16日，兵分多日持搜索票、拘票，先前往林男集團據點，將林男拘提到案，後來在傳喚其餘成員到案說明，後續在林男以及成員住家中，查獲2把刀械、鐵鎚、警用甩棍、棍棒、扳手、68包毒品咖啡包、等證物。
據了解，林男在學期間，行為就已偏差，常參與聚眾滋事，是學校的頭痛人物。後來離開校園，無所事事，想到收保護費既輕鬆又能賺快錢，故集結友人一同犯案。警方訊後依《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》、毀損、妨害自由等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。