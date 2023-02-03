高雄林園區去年間22歲林姓男子，集結4名友人成立暴力集團，向當地電玩、小吃店強索1至2萬元的保護費，若遇到店家不按時繳交，就會與成員持鐵鎚、甩棍對店內猛砸，造成店家損失。店家不堪其擾報警，警方獲報循線追查，於日前將林男等5人逮捕，全案依《組織犯罪防制條例》、毀損等罪嫌，移送法辦。

林男以及其餘成員，訊後依《組織犯罪防制條例》、毀損罪等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

去年間，林男集結友人23歲張簡姓、23歲鄭姓、20歲張姓男子、21歲李姓女子4人，成立暴力集團，專挑當地的電玩店、小吃店進行暴力強索保護費謀利，每月林男5人都會按時到店內，向老闆收取1至2萬元的保護費。

警方查獲林男集團犯案用的鐵槌、警用甩棍等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

起初，老闆遇到林男等人來收錢時，都採息事寧人的態度，給錢了事，但後續因生意不好，無法按時湊齊金額，林男等人見狀，二話不說就持鐵鎚、警用甩棍對店內瘋狂猛砸，造成店內的機台遭砸壞、玻璃全碎，店家最終不堪其擾，向當地派出所報案。

高雄市刑事警察大隊於去年底獲報，與林園分局共組專案小組調查，調查蒐證期間，警方發現林男等人雖年輕力壯，卻整日遊手好閒，平時4人都會聚集在路邊檳榔攤聊天，直到收取保護費時間到時，一同持鐵鎚、棍棒前往店內討錢。

專案小組見時機成熟，於1月16日，兵分多日持搜索票、拘票，先前往林男集團據點，將林男拘提到案，後來在傳喚其餘成員到案說明，後續在林男以及成員住家中，查獲2把刀械、鐵鎚、警用甩棍、棍棒、扳手、68包毒品咖啡包、等證物。

據了解，林男在學期間，行為就已偏差，常參與聚眾滋事，是學校的頭痛人物。後來離開校園，無所事事，想到收保護費既輕鬆又能賺快錢，故集結友人一同犯案。警方訊後依《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》、毀損、妨害自由等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。