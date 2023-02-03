人氣純電休旅Model Y長程版(Long Range)和性能版(Performance)，售價分別從229.99萬元及259.99萬元，降至211.99萬元、237.99萬元，便宜了18、22萬元，降幅達7.82%、8.46%。

特斯拉無預警在全球各國調整價格，超低售價吸引買氣，特斯拉亦擬在未來兩個月內提高上海工廠的產量，滿足最暢銷車型的強勁需求，其中日本、澳洲、大陸市場均由上海工廠生產；台灣的Model 3由美國進口，Model Y來自德國廠。