人氣純電休旅Model Y長程版(Long Range)和性能版(Performance)，售價分別從229.99萬元及259.99萬元，降至211.99萬元、237.99萬元，便宜了18、22萬元，降幅達7.82%、8.46%。
特斯拉無預警在全球各國調整價格，超低售價吸引買氣，特斯拉亦擬在未來兩個月內提高上海工廠的產量，滿足最暢銷車型的強勁需求，其中日本、澳洲、大陸市場均由上海工廠生產；台灣的Model 3由美國進口，Model Y來自德國廠。
2023年新年剛揭序幕，特斯拉(Tesla)中國無預警宣布，特斯拉國產車型大幅降價，降幅多達1成以上，多款電動車價格創歷史新低後，陸續韓國、日本、新加坡、南韓、澳洲等國家也大降價，台灣市場在上月農曆年前卻未有降價消息傳出，終於在年後第一個周五，特斯拉Tesla Taiwan官方網站上的車款售價已調降。
人氣純電休旅Model Y長程版(Long Range)和性能版(Performance)，售價分別從229.99萬元及259.99萬元，降至211.99萬元、237.99萬元，便宜了18、22萬元，降幅達7.82%、8.46%。
特斯拉無預警在全球各國調整價格，超低售價吸引買氣，特斯拉亦擬在未來兩個月內提高上海工廠的產量，滿足最暢銷車型的強勁需求，其中日本、澳洲、大陸市場均由上海工廠生產；台灣的Model 3由美國進口，Model Y來自德國廠。
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