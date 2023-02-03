砍到7萬5？舉陳建仁昔日談話狠酸「說到做到」 王鴻薇提案修卸任正副總統禮遇金

行政院長陳建仁2017年擔任國家年金改革小組召集人時，曾為安撫軍公教，喊出卸任正副元首禮遇條例應比照公務員退休金砍至7.5萬，期間綠委雖有提案但沒下文，國民黨立委王鴻薇3日指出，如今蔡總統8年任期將屆，她將提案並尋求黨內外支持，「請陳院長完成陳副總統的工作」，否則蔡英文總統、陳建仁將失信於民。

王鴻薇說，陳建仁就任閣揆，就以自己是最可以貫徹蔡總統意志自豪，而過去陳建仁擔任副總統時也受到總統託付執行年金改革，更數度溫暖喊話要軍公教少領一些，未來正副總統卸任時將共體時艱，他也曾在政論節目透露，蔡英文曾說以後禮遇條例就是領一般的公務員的退休金就好，修正後天花板是7.5萬。

王鴻薇隨後秀出立法院議案關係文書，稱民進黨立委劉世芳2017年4月就有相關提案，當時吳秉叡、羅致政、蘇巧慧、鄭運鵬等28人皆有聯署，欲將正副總統退職金下修至8萬塊。當時綠委還曾說，「卸任正副總統又不只禮遇金，還有事務費，但都卸任了還需要辦什麼公？卸任總統公辦得愈少愈好，錢一多就會作怪。」

王鴻薇批評，陳建仁過去曾說年改是「今天不做明天就會後悔的必要改革」，但對自己的改革卻拖拖拉拉，如今陳建仁作為具有修法權的行政院長，她願意成全陳揆求仁得仁，呼籲行政院儘速提案，才能落實當年陳副總統對軍公教的承諾，如果還是失信，那未來一年陳建仁的宣示，就不足以信任了。

根據王鴻薇提出的《卸任總統府總統禮遇條例條文》修正草案，主要修正第二、第三條，將總統禮遇從每月25萬砍至7萬5，副總統禮遇從每月18萬砍至7萬5。她強調自己將爭取黨內外支持，即便綠委要求提高至8萬她也接受，差5000塊並不影響提案用意，重點在於落實陳建仁先前承諾。

然而，此提案確實可能衝擊國民黨前總統馬英九的總統禮遇，媒體問及王鴻薇提案前是否有與立院黨團或黨內大老討論過。她表示，目前還沒報告過，自己將爭取黨團支持，而民進黨既然曾有類似提案，她也會爭取綠營支持，未來提案將一體適用。