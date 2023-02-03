在台灣的罕見疾病共有235種，為了替罕見疾病病友研發更具效用的治療，高雄醫學大學附設中和紀念醫院攜手致力推動基因治療技術的輝瑞藥廠，共同簽署合作備忘錄，在南部打造基因治療中心，致力關注罕見疾病的治療與研究。

在台灣有接近2萬名的罕見病友，而罕見疾病達8成為基因遺傳導致，這些病友一生都得與疾病共存，若早期發現便能早期治療；但若晚期才發病，後果也會較難處理。因此高醫攜手輝瑞藥廠，日前已在南部建立基因治療中心，期盼能替罕見疾病患者對抗疾病。

高醫院長鍾飲文表示，有鑑於基因治療是未來醫學領域發展的重要趨勢，高醫積極投入基因治療領域，期盼將過往研究與實務的經驗，帶入與輝瑞在基因治療領域的合作。高醫將進一步投入基因治療領域，導入國際藥廠資源，期盼透過基因治療這一塊重要的拼圖，擴展高醫國際合作與國際醫療的版圖，帶動未來更多的可能性，讓高醫成為南區民眾信賴的首選基因治療的醫學中心。

高醫小兒部教授鐘育志亦提及，台灣新生兒篩檢傲視全球，讓許多罕見疾病在發病前就獲得診斷；而許多罕病若能在發病前開始治療，通常會獲得較好的預後。

輝瑞藥廠總裁指出，這次合作將導入輝瑞在基因治療領域的資源，未來有機會促成更多學術交流，培育專業人才之外，更希望未來能夠導入來自學界的知識與意見，優化產品開發，也承諾未來將持續挹注資源，立足台灣、接軌國際，在台灣南部打造領先的基因治療中心，更為患者提供更好的治療選擇。

葉素秋也強調，會讓輝瑞全球研發部門注意到台灣獨特、優異的新生兒篩檢政策，進而將台灣納入未來罕病的早期臨床試驗，也將與國內醫學中心建立更密切的合作。