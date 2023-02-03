IMF貨幣與資本市場部門主管阿德里安（Tobias Adrian）周四在部落格寫道：「各國央行必須與市場溝通，明確指出利率將維持高檔更長時間，一直到證據顯示通膨回到他們設定的標準。」

儘管美國聯準會（Fed）、歐洲央行與英國央行等主要央行近日皆相繼升息，但投資人認為部分官員言論趨向溫和，令今年內轉向降息的臆測升高。