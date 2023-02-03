Twins成員阿嬌（鍾欣潼）曾與台灣「醫界王陽明」賴弘國有過14個月短命婚姻，賴弘國去年2月宣布3婚，迎娶女友Alice並在去年8月當爸。阿嬌後來坦言是自己跟賴弘國求婚，但後來發現似乎沒那麼愛對方，精神科醫師潘建志近日上節目，剖析阿嬌當時的心態，「她（阿嬌）那時候我覺得她看中的是什麼？她想當媽媽」，並直言阿嬌是看中賴弘國基因好，「國外有個名詞叫什麼？種馬」。

醫師潘建志最近上《新聞挖挖哇》談阿嬌當年閃婚閃離事件，狄志偉坦言當時阿嬌突然選擇跟賴弘國結婚算是跌破了圈內人眼鏡，因為兩人身分懸殊，賴弘國前面又有一段不太愉快的婚姻，兩人僅交往4個月就決定結婚，但14個月後又宣告離婚，後來狄志偉才知道是阿嬌趁兩人去美國玩時主動求婚，原因是覺得自己年紀到了可以結婚，遇到賴弘國後覺得可以託付終身，擔心再晚一點可能無法懷孕，便決定和賴弘國走入婚姻。

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對此，醫師潘建志則表示，對於是否真的愛身邊的這個人，很多人都會由心理的條件去投射出理想的另一半，例如希望身高180公分，或是外型要帥，但從阿嬌後來上節目主動提及心中目前最大的遺憾是沒生小孩，就可以推測她當時結婚應該是為了要當媽媽，經由女性的本能看到賴弘國基因條件好，「因為她（阿嬌）什麼都不缺了，她長得漂亮又有錢、然後又有名，你說還缺什麼，就缺個小孩」。

至於為何結婚1年多就閃離？潘建志認為，可能阿嬌婚後跟賴弘國真的在一起相處時才發現對方有很多因素是不符合她預設的條件，例如賴弘國當時在美國舉行婚禮花了幾千萬，男方自嘲光是為了結婚就快要破產，女強男弱造成男方很大壓力，雙方因此對這段婚姻相當失望，最後才導致離婚。