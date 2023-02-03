台中市67歲陸姓婦人日前騎車至豐原廟東商圈逛街，回家時找不到機車懷疑被偷竊而報警，警方抵達現場研判應該是忘了停車位置，在展開地毯式搜索後終於尋獲，陸女非常感謝警方協助。

豐原警分局指出，頂街派出所警員張呈宇、宋逸翔日前巡邏勤務時獲報，表示廟東商圈有機車遭竊。警方到場後，陸姓女子焦急稱，她將機車停在廟東商圈，逛完街後卻遍尋不著機車。

員警了解原委後，初步研判陸女機車最後應該是停放在廟東商圈復興路附近，馬上展開地毯式搜尋，10分鐘後終於發現該輛機車，經檢視後機車停放正常且鑰匙孔未遭破壞。

陸女到場看見愛車時，頻頻向警方感謝，並對於自己記錯停車位置，進而浪費社會資源感到十分抱歉。

豐原警分局長劉其賢建議，民眾停車時務必注意附近停車地點之特徵，現在手機拍照功能方便亦可以將車輛停放位置拍照留存，即能幫助回想並加速找到自己愛車的時間。

機車台中廟東商圈位置逛街