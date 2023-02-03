元大寶華經濟研究院指出，市場認為聯準會既公開承認通膨下降，也明示暫停升息的時間點，於是金融市場開始大漲，即使聯準會後之後明確表示距離對抗通膨的勝利尚早，且仍強調持續升息的必要，並直指今年不會降息等發言，都無法澆熄市場逕自樂觀的氣氛。

市場研判去年以來拖累經濟的三大困局：緊縮的貨幣政策、中國清零經濟風險及俄烏戰爭，已同時嶄露曙光，使得今年以來金融市場整體氣氛轉變，風險偏好的追求大幅升溫，股市強勁上漲。元大寶華經濟研究院認為市場更忽略三個可能推升物價，使聯準會難以降息的風險。

1、「大退休潮」未解、超額儲蓄支撐，今年下半年有通膨再升溫風險。今年上半年通膨數據因基期高回落大勢底定。但過去3個月的高頻數據可發現，聯準會擔心的問題仍在，即就業市場仍舊緊俏，失業率降至3.5％、創53年新低，12月JOLTS職位空缺數仍在上升，且超過市場預期，服務業通膨也仍居高不下。

即便聯準會大幅升息，就業市場持續強韌的其中一個很重要的原因，即是「大退休潮」造成勞動供給結構性縮減，約要到2024年底，大退休潮對勞動力減損的影響才會完全消失，這也代表了今年勞動市場降溫速度亦不會太快。

再者，超額儲蓄對消費的支撐力量，也是消費表現降溫緩慢，支持薪資成長與服務類通膨的主要因素。根據與聯準會相同的估算方式計算儲蓄流量，推算出超額儲蓄對消費的支持力量在第3季才會耗盡的機率較高，甚至會隨著經濟成長上修而往後延長。

2.市場持續地降息預期，恐帶來通膨自我實現的風險。去年下半年以來，聯準會官員不斷強調不必要的寬鬆預期，將使聯準會更難以壓低通膨，亦即利率可能被迫升得更高更久。若根據聯準會預期在2025年末將通膨壓抑至2.0％目標左右為前提，用美債平衡通膨率BEI推算1年後的兩年期通膨預期，該數據在去年隨通膨數據回落後逐步回降，但在今年1月卻逆勢反彈升至2.41％。也就是說，市場交易結果2024年1月的兩年後通膨，仍高於聯準會在2025年末達成通膨目標的需求。換言之，即便明年1月市場通膨預期也未回到2％路徑。

3.忽略了地緣政治不確定性。過去幾年，金融市場屢屢因為難以預估的地緣政治風險而震盪。如俄烏戰爭推升通膨、沙國與俄國大打價格戰、川普發起美中貿易戰等。面對地緣政治動盪和全球再平衡，尤其在經濟未明確落底復甦的當下，即便情況看似往好的方向前進，也仍應戒慎恐懼。