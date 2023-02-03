消費電子產品銷售因通膨與宏觀經濟情勢不明受到打擊，雖然高通聚焦於高階智慧手機使受到的衝擊減緩，但分析師表示，即使是高階手機市場也受到衝擊。

高通周四收跌1.89%，盤後再跌逾3%。

●2023財年第一季（截至2022年12月25日）財報

營收年減12%，為94.6億美元，不如市場預期（96億美元）。

淨利年減24%，為22.4億美元。

經調整每股盈餘為2.37美元，優於市場預期（2.34美元）。

部門營收：

總營收占比最大的手機業務營收年減18%，為57.5億美元，表現遠不及前一季的年增40%。

車用部門營收同增58%，為4.56億美元，惟高通預期本季部門營收將持平。

●法說重點

高通表示，宏觀經濟環境和庫存升高，影響上季業績表現。

高通預期第二財季營收介於87億～95億美元、每股盈餘介於2.05～2.25美元，市場預期營收為95.5億美元、每股盈餘2.26美元。

高通執行長Cristiano Amon表示，手機產業的需求持續下滑，現在我們預期通路庫存水位升高的情況至少將持續到2023年上半年，高通將進一步削減開支並精簡營運，以應對這樣的情勢。

媒體報導美國商務部已經停止發放供貨中國電信巨頭華為的出口許可，高通表示，不認為目前向華為出口4G、Wi-Fi和其他晶片的許可會受到影響。

高通技術授權與全球事務總裁Alex Rogers表示，這些許可獲批，是因為美國國會確認它們不會影響國安問題。而這些許可的效期將維持數年之久。

Lopez Research科技分析師Maribel Lopez表示，與行動電信商討論後發現全球智慧手機需求仍將低迷不振且可能惡化，這對高通來說不是好兆頭。

IDC分析師Nabila Popal表示，我不認為智慧手機市場已經觸底，我們仍將迎來艱難的一年，要到2024年才可能出現真正的復甦。