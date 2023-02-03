入冬以來降雨量少，仁義潭與蘭潭水庫水位僅剩4成5，水情相當嚴峻，其中蘭潭水庫水位為68.4公尺，已接近噴泉正常展演水位警戒標準68公尺，嘉義市政府宣布，今起暫停水舞表演，時間點比去年提早快3個禮拜，為讓嘉義地區態穩定供水，南區水資局與水公司1月底開始調撥台南曾文、烏山頭水庫、雲林縣水庫、八掌溪等水源支援嘉義地區用水。

南水局副局長何達夫指出，嘉義仁義潭、蘭潭水庫蓄存量本來就不大，長期以來都是從雲林、台南支援輸水方式來延長蘭潭、仁義庫的水源，一般台南支援9萬噸，雲林支援10萬噸，但之前發現北幹線與大崛尾排水交接處損壞、漏水，目前正在搶修中，預計近期恢復正常供水，並以清水支援方式替代。

嘉義市政府觀光新聞處觀光工程科長林靖淳說，因水情吃緊，為避免水位過低，音樂噴泉設備吸入潭底泥沙及因擾動泥沙影響水質，蘭潭音樂噴泉比去年提早3周暫停水舞表演，請遊客多多體諒，至於暫停演出期間，將進行設備器材年度保養，以利延長噴泉設施使用年限。

至於何時重新啟動展演？林靖淳說，將視水位恢復狀況另行公告，一般會落在6月分，同時也籲請民眾節約用水，共體時艱。