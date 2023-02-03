Brooks knew what he was doing. I don’t blame Don for reacting like that especially dealing with a groin injury. Simply a dirty play. https://t.co/ayTIDYbxWM — Mike Coutee’ (@mikecoutee) February 3, 2023

本賽季打出亮眼成績的騎士主場交手西區老2灰熊，也是兩大明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）及莫蘭特（Ja Morant）正面對決，不過在比賽進行到第3節時，灰熊後衛布魯克斯（Dillon Brooks）疑似不滿騎士充滿肢體碰撞的防守動作，他倒地之後竟朝米契爾下體出拳攻擊，隨即引發雙方大規模衝突。

根據騎士記者Mike Coutee推特發文，米契爾本場是帶傷出戰，且受傷的部位正好是鼠蹊部位置，布魯克斯揮拳擊打他受傷的位置，米契爾會如此暴怒也是可想而知的。而擁有不錯防守能力的布魯克斯，並非首次因為骯髒動作引起討論。

勇士球迷至今仍記憶猶新，去年季後賽次輪交手灰熊的G2，開賽僅經過3分鐘，布魯克斯為了追防小培頓（Gary Payton II）的上籃，直接狠狠地打在了對方的頭上，小培頓落地後造成左手骨折，布魯克斯當場被吹罰二級惡意犯規遭到驅逐出場，小培頓則是一直到總冠軍賽G2才復出，最終勇士也以6戰解決塞爾提克拿下總冠軍。

A thread of Dillon Brooks dirty plays: pic.twitter.com/XcAnznKHYe — 𝐀𝟏 ⁸ (@dl0burner) May 5, 2022

裁判檢視錄影重播畫面後，將布魯克斯以及米契爾雙雙驅逐出場，2人在這場比賽發揮不佳，布魯克斯留下9分、2籃板數據，而米契爾更是只有11投2中，進帳6分、4籃板及3助攻，所幸他的好搭檔加蘭（Darius Garland）砍下全場最高的32分，幫助騎士以128比113擊敗灰熊。