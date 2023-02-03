台南市府前路台灣銀行前的停車格，6輛農曆年前才強制拖吊，昨深夜又出現1輛，交通局立即張貼告示限期移除。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

台南中西區府前路台灣銀行前停車格，長期遭6輛豎立白布條、抗議司法不公的小客車占用，被形容是台南街頭奇景，3年多繳納逾71萬元停車費。交通局經與法制處研商，上個月18日依違反遊動廣告物相關規定，強制拖吊移置，但其中1輛2日深夜又停回府前路停車格，引發熱議。

對於抗議車輛又現蹤，台南市交通局強調，仍將依法強制執行拖吊，一早已派員前往該車貼上一紙公告，限期2月5日前自行移置車輛，否則將依法強制拖吊。交通局強調，該車附「框架」做為廣告用途，屬設置遊動廣告車輛，可依違反遊動廣告物相關規定，依法強制移置。

據了解，先前抗議車輛長期占用府前路台灣銀行前停車格，車上以加框方式，掛滿抗議布條，控訴司法審判不公，除了府前路6輛車長期占用停車格，中華東路也停有1輛，昨晚停回府前路的抗議車，即是原本停放中華東路的這輛。

交通局於1月18日展現公權力，依「遊動廣告」規範強制拖吊移走，業者領回6輛車後，昨晚再度將1輛車停放在府前路的台灣銀行前，隨即引起網友關注，趣稱「那個傳奇回來了」。網友議論紛紛，有人支持車主合法占用停車格表達訴求，但也有人質疑占用停車格，影響大眾停車權益，還有人直言「根本是挑戰公權力」。

交通局長王銘德表示，業者是違規遊動廣告的行政處分，依法通知限期改善，才能強制拖吊，已依法張貼通知單，要求車主限期改善；交通局也正和法制處研議更快及更強力的處分，一旦違規就能立即拖吊。