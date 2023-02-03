美國政府擴大制裁中國電信設備廠華為，傳出已停止核發美國企業供貨中國華為的許可證，不過中國媒體指出，美國濫用國家力量打壓華為，反而使中國的國產化進程加速，而且美國制裁華為的最新舉措，將導致正遭遇困境的美國企業雪上加霜。

集微網分析美國再度加碼制裁華為的關鍵，拜登政府當前正受到控制眾議院的共和黨要求，承受繼續打壓中國技術進步的壓力，遏制華為或中國，將再次成為民主黨和共和黨在總統大選中角力的「籌碼」。此外，美國全面斷供華為的關鍵原因，還包括華為在經歷制裁的這幾年，並沒有一頭倒下，而是展現出強大生存能力，讓美國不得不再次極限施壓。

報導指出，華為自主國產化進度正在提速，調查公司Fomalhaut Techno Solutions對華為5G小型基站進行拆解，發現美國零部件占比已降至1%。華為仍持續大力投入研發，歐盟委員會先前公布2022年歐盟工業研發投資排行，華為投入研發金額190億歐元，在排行榜中名列第四，僅次於谷歌、臉書以及微軟。

值得關注的是，華為旗下幾大業務對美國技術和產品仍存在不同程度上的依賴，因此，美方再次施壓可能造成的影響不容忽視，通信行業觀察家、獨立科技評論員黃海峰示警，華為終端業務將受影響最大，舉例包括華為手機和個人電腦採用高通、英特爾、超微的處理器，如果遭遇斷供將陷入新挑戰。但華為其他產品，如耳機、手錶、消費雲服務和汽車業務等，受到影響較小。

報導總結，若華為供應鏈受到全面限制，美國科技公司也將受到大範圍影響，以英特爾為例，此前每年向華為提供價值15億美元以上的晶片，美企數百上千億美元的特許出口也將流失， 美國制裁華為的最新舉措，將使正遭遇多重發展挑戰的美企雪上加霜。