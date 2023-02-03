力致2日召開董事會，決議買回庫藏股，擬自今（3）日起至3月31日止，買回庫藏股一千張，此次庫藏股預定買回股份占公司已發行股數的1.28％，占比並不高，預訂買回價格區間落在46元至80元間，買回最低價46元，相較於力致2日收盤價58.8元，下檔仍有12.8元的空間，惟與上檔80元、仍存在21.2元的價差，再加以，力致也表態若股價低於區間價格下限，仍將繼續買回，可以嗅到力致執行庫藏股的決心。

力致指出，此次擬買回公司股份轉讓予員工，主要係為了激勵員工並留任優秀人才。舉 凡於認股基準日仍在職或對公司有特殊貢獻、經提報董事會同意之全職員工以及直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過五成之子公司（包括海外子公司）之全職員工，均享有認購資格。

至於個別員工認購股數的多寡，力致亦有一套認定標準，力致表示，會考量員工職務、職等、服務年資及對公司之特殊貢獻等標準，訂定員工得受讓股份之權數，並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，惟實際具體認購資格及認購數量仍將交由董事會做決議。