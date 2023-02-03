為推廣鳳梨釋迦，台東縣長饒慶鈴今天推出釋迦優格創意吃法。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣長饒慶鈴今天在臉書公布「釋時候，迦點清爽」影片，她親自動手教導民眾2種兼顧視覺及味覺的鳳梨釋迦優格，影片剛推出，就有網友留言「包烤肉很好吃噢」。另外，全聯全台門市將於2月4、5、11、12日推出買釋迦送1粒釋迦活動，饒慶鈴說，除了直接品嘗鮮果，歡迎大家挑戰更多釋迦創意料理。

饒慶鈴動手做釋迦優格 網友力推「這吃法」

以往以外銷為主的鳳梨釋迦正值盛產季節，饒慶鈴表示，因外銷受阻的影響，台東縣政府打拚內銷市場開拓銷售管道，盤整國內各式通路，以及輔導研發釋迦多元產品，陸續接洽統一超商（7-11）通路、家樂福、全聯福利中心及東森購物等內銷通路上架、也接洽企業團購。

為提供消費者鮮果以外品嘗方式，饒慶鈴說，「釋時候，迦點清爽」是與全聯福利中心合作拍片，她在影片中首先說明鳳梨釋迦風味特性，同時指導消費者製作清爽無負擔、兼顧視覺及味覺的鳳梨釋迦優格，她也歡迎大家挑戰更多創吃法。

農業處長許家豪指出，台東縣鳳梨釋迦種植面積約2800公頃，推估產量約1萬9000公噸，現因外銷受阻，銷量銳減、果價不如以往，產地農民多數咬牙苦撐，感謝全聯福利中心2年來一路相挺鳳梨釋迦農民，在產地最需要內銷通路時，伸出援手，在各門市積極協助銷售，幫助農民度過難關。